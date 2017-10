Aue mit nur einem Torschuss vor der Pause

Das Jubiläumsspiel begann äußerst verhalten. Aue ließ die Franken kommen, denen fiel nicht wirklich viel ein. So plätscherte die Partie lange vor sich hin. Nach 20 Minuten lockerten sich taktischen Fesseln zumindest ein wenig. Fürth kam mit Standards zu Halbchancen. Aues Stürmer hingen aber weiter in der Luft. Im Mittelfeld bestimmten harte Zweikämpfe die Szenerie, das unterstrich die Bedeutung der Partie im Abstiegskampf der Liga. Und dann nutzten die Gastgeber ihre bis dahin beste Chance: Nach einem langen Ball des Ex-Leverkuseners Hilbert schnappte sich Narey die Kugel, drehte sich an Kalig und Rapp vorbei und traf aus 13 Metern flach ins Eck (40.). Eine feine Einzelaktion des Fürthers. Danach blieben die Gastgeber gefährlich. Die Pausen-Führung war verdient, weil sie einfach deutlich mehr Offensivaktionen aufzuweisen hatten, die Torschussbilanz lautete 9:1. Aue spielte zu sehr seinen Stiefel herunter, das wirkte teilweise fast lethargisch. Zu passiv war es aber auf jeden Fall, um etwas aus Fürth mitzunehmen. Aues Albert Bunjaku mit dem Abstauber zum 1:1 Bildrechte: Picture Point

Aues Ausgleich wird noch gekontert

Wer gedacht hatte, Aue würde mit mehr Schwung aus der Kabine kommen, um eine Aufholjagd zu starten, der sah sich vollkommen getäuscht. Aue blieb im Abwartemodus, Fürth arbeitete am 2:0. Es gab mehrere Gelegenheiten, bei der besten verzog Torres freistehend nach einem Hacken-Pass von Dursun (61.). Die erste Ecke für die Sachsen gab es in der 64. Minute. Damit ist viel gesagt über die Offensive der Veilchen. Bei Hilberts 20-m-Knaller war ein höherer Rückstand möglich (68.). Erst danach kam Aue endlich zu einer eigenen Drangphase. Und diese wurde sogar belohnt: Nach schöner Kombination über Nazarov, Köpke und Kvesic stocherte der eingewechselte Bunjaku die Kugel über die Linie (78.). Um ein Haar hätten die Sachsen auch noch nachgelegt: Köpke scheiterte an Burchert, beim zweiten Versuch vergab Bunjaku aus spitzem Winkel (83.). Dann drängten die Gastgeber noch einmal: Aue bekam die Kugel nicht weg, Narteys Flanke verlängerte Raum per Kopf an den Elfmeter-Punkt, wo Steininger die Kugel artistisch Richtung rechten Winkel beförderte. Der Ball prallte vom Dreiangel über die Linie ins Tor (87.). Aues Niederlage war damit besiegelt. Beim 1:2 konnte Aues Torwart Männel dem Ball nur noch hinterher schauen. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer:

Hannes Drews (Aue): "Wir haben über 90 Minuten kein gutes Spiel gemacht. Demzufolge ist Fürth auch völlig verdient in Führung gegangen. Nach der Halbzeit hatten wir Glück, dass nicht das 2:0 für Fürth fällt. Nach dem Ausgleich hatten wir noch zwei gute Chancen, um in Führung zu gehen. Allerdings wäre die nicht verdient gewesen. Es war eine verdiente Niederlage."