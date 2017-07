Dynamo Dresden muss künftig auf die Dienste von Leistungsträger Akaki Gogia verzichten. Der Offensivspieler wechselt zu Liga-Konkurrent 1. FC Union Berlin. Das gaben die "Eisernen" am Sonnabend bekannt. "Akaki Gogia hat in Dresden eine super Saison gespielt und seine Abschlussstärke unter Beweis gestellt", sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Union. "Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und sorgt mit seinen Dribblings immer für Gefahr." Der 25-Jährige erhält bei den Berlinern einen Kontrakt bis 2021. In der abgelaufenen Saison erzielte Gogia zehn Tore.