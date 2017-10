Drei Änderungen gab es bei den Gästen: Paul Seguin, Marco Hartmann und Niklas Hauptmann begannen für Fabian Müller (Zerrung des Gesäßmuskels), Aias Aosman (laut "Bild" hat er ein Angebot aus Katar) und Andreas Lambertz. Mit der besseren Spielanlage versuchte es die SGD gleich in der Offensive. Die Schwaben setzten ihrerseits auf Konter. In einer Druckphase des FCH foulte Sebastian Griesbeck den Dynamo-Stürmer Erich Berko an der Strafraumkante. Kreuzer schlenzte das Leder mit viel Gefühl über die Mauer an die Unterkante der Latte und von da in die Maschen - 1:0 (26.). Im vierten Anlauf war es der erste Treffer der Schwarz-Gelben in Heidenheim - und was für ein schöner. Bis zum Pausenpfiff blieb das Geschehen ausgeglichen, ohne Großchancen.

Bildrechte: IMAGO