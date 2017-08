Aue hat erste Chance im Spiel

Die Partie, die am 30. Juli wegen eines Unwetters nach elf Minuten abgebrochen werden musste, stand diesmal unter einem besseren meteorologischen Stern. Wasser bekam der Rasen im der Heidenheimer Arena nur in kontrollierter Menge von der Beregnungsanlage und nicht aus dem Himmel. Spielerisch setzte Aue beim Abbruch-Spiel an - das Team von Aue-Coach Thomas Letsch begann offensiv und spielte mutig nach vorn. Auch Gastgeber Heidenheim ging mit Elan in das Spiel. So sahen die 10.500 Zuschauer von Beginn an eine unterhaltsame Partie. Die erste Großchance im Spiel hatten dann auch die Gäste aus dem Erzgebirge: Nach tollem Pass in die Spitze von Calogero Rizzuto stand Pascal Köpke allein vor dem Tor. Seine Direktabnahme landete aber über dem Tor (18.).

Aue führt Statistiken an - Heidenheim trifft

Da ist das 1:0 gefallen. Thiel dreht jubelnd ab. Bildrechte: IMAGO Die Köpke-Chance war symptomatisch für das Auer Spiel. Denn wie schon in der Partie gegen Düsseldorf führte Aue auch in Heidenheim die meisten Spielstatistiken an: Mehr Torchancen, mehr Ecken, Bessere Zweikampfquote, bessere Passquote. Nur in der entscheidenden Statistik, bei den Toren, war Heidenheim besser. Kurz nach der Auer Großchance von Köpke fiel die FCH-Führung: Nach weiter Flanke von Marc Schnatterer von links war die Auer Abwehr um Dennis Kempe und Sebastian Hertner nicht gut sortiert. Maximilian Thiel konnte den Ball sehenswert im Fünf-Meter-Raum annehmen und verwandelte zum 1:0 (21.).

Soukou trifft - und scheitert

Jubel nach dem 1:1 von Soukou (re.). Bildrechte: IMAGO Aue reagierte kaum geschockt, war nach dem Rückstand sofort wieder im Spiel und kam nur zehn Minuten nach dem Rückstand zum Ausgleich. Nach tollem Pass von Dimitrij Nazarov auf Köpke setzte sich der Auer Angreifer im Strafraum durch und zog ab. Goldrichtig vor dem Tor stand Soukou und traf zum 1:1 (31.). Noch vor der Pause hatte der 24-Jährige das 2:1 auf dem Fuß. Seinen Lupfer von der Strafraumgrenze konnte FCH-Keeper Kevin Müller aber entschärfen. Nach der Pause folgten weitere Aue-Großchancen: Doch auch Nazarov (47.) und Köpke (65.) ließen diese ungenutzt.

Nach Platzverweis kippt Spiel

Bildrechte: IMAGO Als Aues Kempe wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote-Karte sah, kippte das Spiel (76.). Das Siegtor für Heidenheim erzielte der eingewechselte Titsch-Rivero in der Schlussphase (82.). In der Nachspielzeit ging auch Aue-Keeper Martin Männel mit in den Angriff. Ein Tor wie beim 2:2 im Mai 2015 gelang dem Auer Torwart aber diesmal nicht.

Das sagten die Trainer: