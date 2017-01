Es hätte ein Höhepunkt der Vorbereitung auf die Rückrunde werden sollen. Der FC Carl Zeiss Jena wollte am Sonnabend ab 14 Uhr gegen den starken Zweitligisten Dynamo Dresden die Kräfte messen. Dafür wurde extra die Rasenheizung angeworfen worden. Doch die tiefen Temperaturen der letzten Nacht schaffte die Anlage nicht mehr. Der Platz ist vereist, ein Spiel unmöglich. FCC-Geschäftsführer Chris Förster: "Wir haben alles getan, was uns möglich war, um das Vorbereitungsspiel gegen Dynamo in Jena durchzuführen. Aber wir dürfen den Zustand des Rasens und damit die noch im Januar anstehenden Spiele in Jena nicht gefährden."