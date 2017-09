In der Folge hatte Aue leichtes Spiel. Der FCK war zu harmlos und konnte Schlussmann Martin Männel nicht ernsthaft in Verlegenheit bringen. Der FC Erzgebirge verlegte sich aufs Kontern und hätte am Ende sogar noch höher gewinnen können. In der Schlussminute scheiterte Nazarov mit einem Fernschuss an Torwart Marius Müller.