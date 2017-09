Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue: Mit alten Tugenden zum Erfolg

7. Spieltag

Der FC Erzgebirge Aue hat am Dienstag eine unangenehme Aufgabe vor der Brust. Die "Veilchen" treten beim Tabellenschlusslicht 1. FC Kaiserslautern an. Laut Trainer Hannes Drews will Aue wieder seine Stärken auf den Platz bringen. Zuletzt gab es eine 0:3-Niederlage gegen Kiel. Anstoß ist um 18:30 Uhr. MDR.DE ist im Liveticker dabei.