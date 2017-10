Dynamo Dresden hat sich durch ein Tor in letzter Sekunde gegen den Halleschen FC mit 1:0 durchgesetzt. Paul Seguin gelang mit einem Aufsetzer in der 90. Minute der goldene Treffer. Halles Keeper Tom Müller sah bei dem haltbaren Schuss aber auch nicht gut aus.

In der unterhaltsamen Partie, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, erspielten sich beide Teams einige gute Chancen. Die besten auf Seiten der Dresdner vergaben Justin Huber (30.) und Aias Aosman (72.), der freistehend an Keeper Müller scheiterte. Der HFC hatte kurz vor der Pause die stärkste Phase. In der 38. Minute brachte Martin Röser den Ball an Keeper Markus Schubert nicht vorbei.