Die Ära Pavel Dotchev beim FC Erzgebirge Aue ist beendet. Das gab der Präsident des Tabellenletzten Helge Leonhardt am Dienstag bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Dotchev bekannt. Nach 68 Pflichtspielen war der Trainer bereits am Montagabend zurückgetreten. Der 51 Jahre alte Bulgare übernahm im Sommer 2015 bei den "Veilchen" und führte das Team um Kapitän Martin Männel nach dem Abstieg direkt wieder zurück in die 2. Bundesliga. Dort stehen die Auer momentan am Tabellenende.