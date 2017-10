Dynamo Dresden muss am Sonntag zum 1. FC Nürnberg reisen. Nach drei Ligaspielen ohne Niederlage soll die Serie der Sachsen auch im Frankenland halten. Allerdings stellen die "Glubberer" den zweitbesten Angriff der Liga, der die ohnehin nicht ganz so sattelfeste Dresdner Abwehr vor eine große Herausforderung stellen wird. Insbesondere Mikael Ishak, der mit sechs Treffern die Torjägerliste in der 2. Bundesliga anführt, gilt es in den Griff zu bekommen.