Eine erste Torannäherung gab es so erst in der 20. Minute, als St. Paulis marokkanischer Topstürmer Aziz Bouhaddouz - gerade frisch vom Afrika-Cup zurückgekehrt - nach einem Pass von Cenk Sahin aus spitzem Winkel zum Abschluss kam. Marvin Schwäbe im Dresdner Tor konnte er damit aber nicht beeindrucken. Von Dynamo kam in den ersten 45 Minuten, bis auf einen nicht gegebenen Elfer (Marc Hornschuh hatte Erich Berkos Laufweg gekreuzt, der Stürmer kam im Strafraum zu Fall), eher wenig.

Die Hamburger kamen nun immer besser in die Partie und hätten in der 27. Minute in Führung gehen müssen. Doch erst konnte SGD-Kapitän Marco Hartmann im Liegen gegen Johannes Flum erfolgreich stochern und dann schoss Nehrig aus sieben Metern in Rücklage über den Kasten. Eine Minute später war es aber soweit: Niklas Hauptmann spielte einen üblen Fehlpass direkt in den Lauf von Kyoung-Rok Choi, der Schwäbe keine Chance ließ und überlegt ins linke Eck abschloss.