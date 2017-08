Fußball | 2. Bundesliga Dynamo holt Punkt nach doppeltem Rückstand

Der erste Sieg am Millerntor ist Dynamo Dresden auch im siebenten Versuch nicht gelungen. In einer packenden Zweitligapartie am Montag holten die Schwarz-Gelben aber trotz doppeltem Rückstand zumindest einen Punkt.