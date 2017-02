Was sich am Montag bereits angedeutet hatte, ist nun offenbar Gewissheit: Nach MDR-Informationen ist Pavel Dotchev nach 68 Pflichtspielen für das Team aus dem Lößnitztal zurückgetreten. Der 51 Jahre alte Bulgare übernahm im Sommer 2015 bei den "Veilchen" und führte das Team um Kapitän Martin Männel nach dem Abstieg direkt wieder zurück in die 2. Bundesliga. Dort stehen die Auer im Moment am Tabellenkeller. Für 13 Uhr hat das Schlusslicht kurzfristig eine Pressekonferenz angekündigt. Außerdem wurde das 10-Uhr-Training auf 15 Uhr verschoben.

Pavel Dotchev nach der 1:4-Niederlage gegen Dynamo Dresden. Bildrechte: IMAGO