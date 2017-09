Für SGD-Wirbelwind Aias Aosman war es zwar kein Jubiläumsspiel, aber dafür eine Reise in die Vergangenheit. Zwischen 2013 und 2015 spielte der Dribbler für Jahn Regensburg ehe es für ihn weiter nach Dresden ging. Die Dynamos - mit 2.000 mitgereisten Fans - hätte Aosman schon nach knapp fünf Minuten glücklich machen können oder besser müssen. Nach einem Schnitzer nahm er Fahrt auf, hob das Leder aber allein vor Torwart Philipp Pentke kläglich drüber. Nach zwei, drei guten Ansatzchancen verflachte das Spiel der Sachsen zunehmend. Für Aufsehen sorgten nur einige riskante Manöver in der Abwehr, die die Gastgeber aber nicht nutzen konnten. Die Elf von Achim Beierlorzer kam im ersten Halbzeit zu keiner nennenswerten Chance. Sogar die vielen – sonst durchaus gefährlichen - Standards von Marvin Knoll brachte die Dynamo-Abwehr nicht in Schwierigkeiten.

Nach der streckenweisen langweiligen ersten Halbzeit folgte ein irrer Start in Hälfte zwei mit zwei Toren binnen drei Minuten. Das 1:0 für Dynamo leitete Haris Duljevic mit einem Steilpass auf Fabian Müller ein. Linksverteidiger Müller schaltete sich erstmals in die Offensive ein und bediente mit einem Querpass Sascha Horvath, der ins leere Tor schob. Beim nächsten Angriff war der Sommer-Neuzugang erneut im Blickpunkt. Er entwischte Knoll und kam im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Christof Günsch (Marburg) entschied auf Elfmeter. Aosman lief an und verwandelte in seinem alten Revier sicher. Mit der 2:0-Führung im Rücken spielte Dynamo abgeklärt und unaufgeregt auf. Und in der Offensive setzte v.a. Duljevic in seinem dritten Spiel für die SGD die Akzente. Bei Regensburg fruchteten indes auch die Wechsel nicht. Im Abschluss blieben die Oberpfälzer erschreckend schwach. SGD-Keeper Marvin Schwäbe musste nicht einmal ernsthaft eingreifen.