Das Restprogramm der "Veilchen" beinhaltet zwar noch drei Heimspiel. Die Gegner haben es allerdings in sich. So kommt der aktuelle Ligaprimus Hannover 96 als nächstes ins Lößnitztal. Zudem muss die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco noch zum VfB Stuttgart. Die Schwaben rangieren derzeit auf Rang zwei. Die restlichen drei Partien haben es in sich. Es sind sogenannte Sechs-Punkte-Spiele, denn auch Würzburg (30.4.), der 1. FC Kaiserslautern (14.05.) und Fortuna Düsseldorf (21.05.) kämpfen noch um den Klassenerhalt.