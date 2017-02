Nur eine Änderung gab es in der Startelf der Sachsen im Vergleich zum 2:1-Erfolg gegen Heidenheim. Calogero Rizzuto machte Platz für Dimitrij Nazarov auf der rechten Außenbahn. In einem spielerisch schwachen ersten Durchgang ging es umkämpft zur Sache. Viele Fouls und fünf Gelbe Karten sprachen eine deutliche Sprache. Der ebenfalls verwarnte Louis Samson musste auf Auer Seite leicht angeschlagen bereits in der 25. Minute für Mirnes Pepic weichen. Defensiv agierten die "Veilchen" sehr geschickt und hielten die Hausherren weg vom eigenen Kasten. Gute Chancen für die lilafarbenen Akteure waren nicht zu verzeichnen. Steve Breitkreuz köpfte klar am Gehäuse von Marco Knaller vorbei (11.) und ein Drehschuss von Pascal Köpfe wurde abgeblockt (41.).

In dieser Szene hätte es Elfmeter geben müssen: Knipping foulte Köpke. Bildrechte: Picture Point