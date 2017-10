Dynamo kontrollierte im weiteren Verlauf das Spiel über weite Strecken, kam aber danach nicht mehr so häufig gefährlich vor das Tor. Braunschweig erspielte sich in den ersten 45 Minuten nur zwei große Chancen, einmal scheiterte Biada an Schwäbe und kurz vor der Hälfte konnte Yildirim einen Konrad-Querschläger nicht mehr richtig drücken. So ging es mit verdient mit der 1:0-Führung für Dresden in die Kabine.