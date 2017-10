Dynamo Dresden will auch am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig am ballorientierten und risikoreichen Spielstil festhalten. "Natürlich muss man sich Gedanken machen, die Dinge hinterfragen. Aber der Zeitpunkt, alles über den Haufen zu werfen, ist noch nicht gekommen", sagte Trainer Uwe Neuhaus auf der Pressekonferenz am Freitag. Zuletzt überzeugten die Sachsen spielerisch, leisteten sich bei den Niederlagen in Nürnberg und Freiburg aber einige individuelle Fehler. Nur die Ergebnisse fehlten. Das weiß auch der 57-jähriger Coach: "Wir haben viel Lob für unsere Spielweise bekommen, aber keinen Ertrag eingefahren. Das müssen wir wieder ändern.“

Trainer Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden) Bildrechte: imago/Jan Huebner