So musste es Marvin Stefaniak aus 25 Metern versuchen (11.), aber den Ball hatte Kevin Müller im Heidenheimer Tor genauso sicher, wie den abgefälschten Schuss des SGD-Kapitäns sechs Minuten später. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte der ehemalige Auer Arne Feick, der nach Pass von FCH-Kapitän Marc Schnatterer von der linken Seite abzog - knapp neben den langen Pfosten (14.). Ansonsten passierte bis zur Pause nicht mehr viel.

Die Dresdner mussten also in der zweiten Hälfte zwei Gänge hochschalten, doch erst einmal gab es eine kalte Dusche auszuhalten: Ein Freistoß von Ronny Philp ging durch den gesamten Dynamo-Strafraum, am langen Pfosten lauerte Sebastian Griesbeck, der einschieben konnte (49.). Fast hätte es das 2:0 geben können, aber nachdem Schnatterer auf der Strafraumlinie gelegt wurde, blieb die Pfeife von Schiedsrichter Christian Dietz stumm.