An der spanischen Mittelmeerküste stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Am 17. Januar (16 Uhr) geht es gegen den FC Zürich, der die Tabelle der 2. Schweizer Liga anführt. Am 20. Januar (16.30 Uhr) ist der Schweizer Erstligist FC Luzern der Gegner. Am 29. Januar starten die Sachsen beim 1. FC Nürnberg in die Rückrunde.