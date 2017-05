Distanzschüsse prägen das Bild in der ersten Hälfte

Fast alle Chancen ergaben sich in der ersten Hälfte durch Distanzschüsse. Den besten gab Aues Mario Kvesic in der siebten Minute ab - aus 25 Metern prüfte er Julian Pollersbeck im Lauterer Kasten, der gerade so zur Ecke klären konnte. Ansonsten bestimmten viele kleine Fouls und Rückpässe das Match. Mario Kvesic schiebt überlegt zum 1:0 ein. Bildrechte: Picture Point

In der 31. Minute versuchte es FCE-Stürmer Pascal Köpke ebenso aus der Ferne, sein Schuss ging nur um Zentimeter am FCK-Tor vorbei. Kurz vor der Pause kehrte der Regen zurück. Echtes Fritz-Walter-Wetter und beste Voraussetzungen für einen engen Fight im zweiten Durchgang.

Ein genialer Moment von Köpke und Kvesic

Es blieb aber auch in der zweiten Hälfte mehr Krampf als Kampf. Bis in der 59. Minute Köpke einen genialen Moment hatte. Der Torjäger dribbelte sich auf links durch, passte auf Kvesic in der Mitte und der ließ mit seinem Abschluss in die kurze Ecke Pollersbeck keine Chance. FCE-Torhüter Martin Männel hatte gegen Lautern einen ruhigen Tag. Bildrechte: Picture Point

Man hätte jetzt einen Lauterer Sturmlauf erwarten können, doch von den Gästen kam so gut wie nichts. Der frühere Deutsche Meister enttäuschte auf ganzer Linie und präsentierte sich wie ein Abstiegskandidat. Nur der eingewechselt Robert Glatzel sorgte für ein wenig Gefahr, war bei seinen Abschlüssen aber jeweils zu ungenau.

Zum Ende hin öffnete der Himmel seine Pforten und hinterließ bedröppelte Pfälzer - und nasse, aber überglückliche Erzgebirger. Diese haben den direkten Abstieg auf jeden Fall schon verhindert und nun drei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Am letzten Spieltag reicht so ein Unentschieden in der Partie bei Fortuna Düsseldorf. Aues Trainer Domenico Tedesco steht kurz vor der Vollendung seiner Mission Klassenerhalt. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer:

Norbert Meier (Kaiserslautern): "Bis zum 1:0 für Aue ist vor beiden Toren nicht viel passiert. Wir hätten eigentlich vorher schon diesen Ball klären können. Die Auer bekamen danach natürlich Selbstvertrauen und wir konnten nicht mal ansatzweise eine klare Chance herausarbeiten. Nun sind wir im Abstiegskampf mittendrin."

Domenico Tedesco (Aue): "Wir wollten eigentlich schon von Beginn an mit mehr Mut und Risiko spielen. Aber erst in der zweiten Halbzeit kamen wir besser in diese Partie. Nun erwartet uns in Düsseldorf noch eine Aufgabe, auf die wir uns sehr konzentriert vorbereiten müssen."