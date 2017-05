Dann wird es für die Dresdner wahrscheinlich deutlich schwerer als beim künftigen Drittligisten, der zumindest einen guten Start erwischte. Dresden wirkte in der Anfangsphase gegen die jungen Platzhirsche zu behäbig und wurde bestraft. Nach einem Pass in die Tiefe von Dennis Kempe lief Oskar Zawada seinem Bewacher Marco Hartmann davon und ließ Marvin Schwäbe im Dynamo-Tor keine Chance: 1:0 (7.). Die Dresdner taten sich schwer und waren nur nach Standards gefährlich. Doch selbst vom Elfmeterpunkt wollte die Pille nicht rein. Stefan Kutschke scheiterte an Dirk Orlishausen. Elfmeter versemmelt, doch die anschließende Ecke versenkt. Jannik Müller stand am langen Pfosten völlig frei und drückte den Ball geschickt über die Linie (12.).