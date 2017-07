So dauerte es bis zur 16. Spielminute, als „Lumpi“ Lambertz einen genialen Pass auf den startenden Erich Berko spielte. Der Stürmer scheiterte aber freistehend aus 14 Metern am rechten Bein von Keeper Mark Flekken. Doch die Sachsen hatten mit ihrer meist als Dreierkette agierenden Abwehr gegen die schnellen Duisburger Stürmer so ihre Probleme. In der 19. Minute war Oliveira Souza bereits an Keeper Marvin Schwäbe vorbei, Jannik Müller klärte dann aber in höchster Not. Wiederum nur zwei Minuten später nahm Niklas Konrad nach einer Ecke den Ball volley, doch Flekker lag im bedrohten rechten Eck und parierte erneut. Jetzt war Musike drin und der MSV war auch wieder da. Fabian Schnellhardt stand bei seinem Versuch aus 13 Metern auch recht ungedeckt, verzog aber zum Glück. Dann kam der Bruch im Dynamo-Spiel. Pascal Testroet stieß im Fünfmeterraum mit Keeper Flekken zusammen und musste mit einem dick bandagierten linken Knie vom Platz. Danach gab es für die Schwarz-Gelben eigentlich keine Möglichkeiten mehr. Die Gäste nutzten aber die Dresdner Unsicherheit nicht, nur beim Schuss von Schnellhardt musste sich Schwäbe strecken.

Die Verletzungsszene: Pascal Testroet gegen Duisburgs Torwart Mark Flekken Bildrechte: Karina Heßland-Wissel