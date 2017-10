In der 20. Minute wurde es plötzlich laut, als Dimitri Nazarov den Ball bei einem Einwurf direkt ins Gesicht von Sebastian Stolze warf. Der Referee ahndete die Aktion als Unsportlichkeit und schickte Nazarov mit Rot vom Platz.

Im Anschluss erhöhte Regensburg den Druck und kam in der 29. Minute zur ersten guten Gelegenheit, als Marco Grüttner aus zehn Metern FCE-Keeper Martin Männel zur Glanztat zwang. 60 Sekunden später war der Auer Schlussmann bei einem 16-m-Schuss von Sargis Adamyan erneut als Retter zur Stelle. Von den Gastgebern gab es dagegen keine Offensivaktion, da Pascal Köpke in der Spitze als Alleinunterhalter agierte und die Zuspiele zu ungenau waren.

Nach dem Wechsel blieb die Partie umkämpft. Den personellen Vorteil konnte Regensburg einfach nicht nutzen. Besser machten es die Sachsen in der 59. Minute, als Dennis Kempe den Ball von Stolze eroberte und für Mario Kvesic auflegte, der aus 20 Metern Jahn-Keeper Philipp Pentke keine Chance ließ. Der Jubel kannte nun keine Grenzen mehr.

Die Gäste versuchten im Anschluss, den Druck weiter zu erhöhen, doch Aues aufmerksame Abwehr ließ kaum etwas zu. Zudem stand mit Martin Männel ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten. So glänzte der FCE-Schlussmann in der 60. Minute mit einer starken Parade, als Joshua Mees aus der zweiten Reihe sein Glück versuchte. In der Nachspielzeit hatte der kurz zuvor eingewechselte Albert Bunjaku sogar noch die Chance zum 2:0, doch Pentke war auf dem Posten. Somit blieb es beim knappen aber hochverdienten Heimsieg der Veilchen.