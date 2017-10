Uwe Neuhaus musste wie erwartet auf Kapitän Marco Hartmann und Niklas Hauptmann verzichten. Dafür rückten Aias Aosman und Andreas Lambertz in die Startelf. Den Ausfall der beiden Mittelfeld-Stabilisatoren merkte man dem Spiel der Sachsen in der ersten Hälfte nicht an. Im Gegenteil: Angepeitscht von etwa 6.000 Dynamo-Fans traten die Schwarz-gelben auf wie bei einem Heimspiel. Sie kontrollierten den Ball, erarbeiteten sich Chancen und strahlten Dominanz auf dem Platz aus. Das Problem: Den einzigen Treffer in der ersten Halbzeit erzielten die Gastgeber.