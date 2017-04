Dynamo mit Problemen beim Spielaufbau

Die Partie begann mit offensiv eingestellten Gästen, die Dynamo bereits in der eigenen Hälfte attackierten. Dresden hatte somit erhebliche Probleme beim Spielaufbau. Die Folge waren zahlreiche Ballverluste im Mittelfeld und keine Chancen, da auch Goalgetter Stefan Kutschke keinen Stich sah.

Sontheimer nutzt Fehlpass nicht

Zwar agierte die Spielvereinigung engagierter und zielstrebiger, doch im Abschluss offenbarten die Mittelfranken ebenfalls Schwächen, da es an der nötigen Präzision fehlte. So auch bei der besten Chance im Spiel in der 19. Minute, als sich Dynamos Florian Ballas einen kastastrophalen Fehlplass erlaubte und der Ball bei Patrick Sontheimer landete. Dessen Flachschuss ging zum Glück knapp links am Dynamo-Tor vorbei.

Modica muss verletzt raus

Modica (Dynamo Dresden) muss in Fürth ausgewechselt werden. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie In der Pause brachte Trainer Neuhaus Jannik Müller für Giuliano Modica, der sich in der ersten Hälfte offenbar doch schwerer an der Schulter verletzt hatte. Die Spielweise änderte sich bei den Schwarz-Gelben aber vorerst nicht.

Erste Chancen für Schwarz-Gelb

Zumindest gab es in der 53. Minute die erste gefährlichere Offensivaktion für Dresden, als Ballas die Kugel nach einer Ecke über das Tor köpfte. Auf der Gegenseite verfehlte ein Schlenzer von Dominik Schad wesentlich knapper das Tor (58.). Drei Minuten später hatte Akaki Gogia die bis dahin beste Chance für Dynamo, doch auch sein Schuss - nach einem Sprint über das halbe Spielfeld - ging über den Kasten.

Aosman trifft ins eigene Tor

Kurz darauf stand der Dresdner erneut im Blickpunkt: Nach einer Flanke von Berisha landete sein Klärungsversuch von der Strafraumgrenze vom Knie im eigenen Tor (74.). Ärgerlich für Dynamo: Der Gegentreffer fiel in einer Phase, wo die Dresdner Offensive endlich zum Leben erwacht war. Zwar bemühten sich die Sachsen im Anschluss weiter um den Ausgleich, doch es fehlte weiterhin die Genauigkeit. Hier fällt das unglückliche 0:1 durch Aosman. Bildrechte: IMAGO

Gogia verpasst letzte Chance