Dudziak findet die Lücke

Wir erwartet gingen beide Teams mit viel Leidenschaft zu Werke. Viele verbissen geführte Zweikämpfe und dichte Abwehrketten sorgten dafür, dass sich nur wenige klare Chancen ergaben. Die Partie war dennoch flott und Aue kam nach zehn Minuten auch besser auf. Nach einem Flachschuss von Christian Tiffert verpasste Pascal Köpke bei der einzigen besseren Chance in der zwölften Minute die mögliche Führung. Unter Bedrängnis konnte er den Ball nicht über die Linie bugsieren. In der 23. Minute bekam Bertram den Ellenbogen von Paulis Lasse Sobiech im gegnerischen Strafraum zu spüren. Der mögliche Elfmeter-Pfiff blieb aber aus. Die Gastgeber investierten insgesamt mehr und fanden in der 33.Minute die Lücke. Eher zufällig landete der Ball bei Jeremy Dudziak, der aus 13 Metern unter die Latte traf. Kurze Zeit später musste Aues Keeper Martin Männel mit Fußabwehr den zweiten Treffer verhindern, Fabian Kalig klärte den Abpraller vor dem einschussbereiten Sami Allagui. Von Aue kam nun offensiv nichts mehr. Jeremy Dudziak mit dem Führungstor für Pauli. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Kempe belohnt Auer Bemühungen

Spektakulär begann die zweite Halbzeit. Sami Allagui stand nach einer Eingabe aus dem Halbfeld frei, versuchte es auch acht Metern aber zum Glück für Aue mit einem Fallrückzieher. Die Gastgeber zogen sich nun etwas zurück, die Veilchen konnten sich aber zunächst keine Chancen erarbeiten. Dann floss Blut: Christian Tiffert und Christopher Avevor rammelten heftig mit den Köpfen zusammen. Der Auer Routinier spielte nach minutenlanger Behandlungspause aber mit Turban weiter. In der 68. Minute ergab sich dann die erste richtig gute Chance für Aue, doch Pascal Köpke scheiterte aus spitzem Winkel an Keeper Robin Himmelmann. Sekunden später der Jubel: Nach einer Ecke köpfte Dennis Kempe auf Köpke, der Ball kam wieder zurück und Kempe drückte die Kugel aus drei Metern über die Linie. Danach passierte nicht mehr viel, Aue brachte den Punkt souverän nach Hause. In der Nachspielzeit klärte Calogero Rizutto noch einmal bei einem Zander-Schuss artistisch mit dem Kopf. Dennis Kempe bringt das Runde ins Eckige. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Das sagten die Trainer:

Hannes Drews (Erzgebirge Aue): "In den ersten zehn Minuten sind wir nicht richtig ins Spiel gekommen. Nach Umjustierungen wurde es etwas besser. In einer Phase, w wir eigentlich das bessere Team waren, fiel das 1:0. In der Halbzeit haben wir einige Umstellungen vorgenommen. Und sind verdient zum Ausgleich gekommen. Diesen Punkt nehmen wir sehr gern mit."