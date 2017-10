Vor dem Anpfiff am Freitag um 18:30 Uhr erinnerte sich der Kumpelverein vor allem an das Auswärtsspiel vom 14. Oktober 2016. Auch an einem Freitag. Über den 2:1-Erfolg sagte Pascal Köpke: "Wir wollen wieder ein gutes Spiel machen. Letztes Jahr war es auch eine geile Sache." Der Stürmer hatte das 1:1 erzielt, ehe Steve Breitkreuz (jetzt Eintracht Braunschweig) kurz vor Schluss zum 2:1-Endstand traf. Köpke forderte: "Wir müssen auf St. Pauli leidenschaftlich spielen und ekelig sein. Dann wird das ein super Spiel von uns."