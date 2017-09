2. Bundesliga

Uwe Neuhaus (Dresden): "Ich bin bitter enttäuscht. Wenn man kurz vor Schluss führt, will man gewinnen. Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben am Anfang keine Lösung gegen das Pressing gefunden. Wir sind nicht zu Unrecht in Führung gegangen. Dass am Ende irgendwann der Druck von Darmstadt größer wird, darauf haben wir reagiert. Wir haben ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Was die Erfahrung angeht, waren wir im Nachteil. Von Ordnung kann man in der Schlussphase eh nicht reden, weil Darmstadt alles nach vorne warf."