So unnötig die Pleite am Mittwoch auch war, der 57-Jährige Übungsleiter legte den Fokus am Donnerstag schnell wieder auf den kommenden Gegner Darmstadt (Sonntag, ab 13:30 Uhr im Liveticker). "Ich brauche keine besonderen psychologischen Mittel, um der Mannschaft einen Sieg in Darmstadt schmackhaft zu machen", sagte Neuhaus. Er sieht durchaus gute Chancen, am Böllenfalltor als Sieger vom Platz zu gehen: "Darmstadt hat schon ein paar Schwächen gezeigt, die müssen wir ausnutzen."



Seine Startformation muss der SGD-Coach in jedem Fall umstellen. Innenverteidiger Sören Gonther (Knieverletzung) und Rechtsaußen Sascha Horvath (Muskelverhärtung im Oberschenkel) konnten nicht mit der Mannschaft trainieren und müssen ersetzt werden. Wer das tun soll, ließ der Trainer offen.