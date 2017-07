In der zurückliegenden Spielzeit wurde Aufsteiger Dynamo Fünfter, spielte bis zum Frühjahr sogar um den Aufstieg mit. "Dynamo hat im vergangenen Jahr eine sensationelle Saison gespielt", so Köhler. Die Fans sollten aber nicht davon ausgehen, dass es in der Ende Juli beginnenden Spielzeit ähnlich gut läuft.



Als Grund nennt der 51-Jährige personellen Aderlass bei den Schwarz-Gelben: "Mit Kutschke und Gogia, haben sie zwei Spieler verloren, die eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Dazu kommt Stefaniak. Es wird sicher nicht so einfach, das [mannschaftliche] Gefüge so hinzubekommen, wie es in der vergangenen Saison geklappt hat."