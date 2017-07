So lief die vergangene Saison

Die Hinrunde verging für den damaligen Aufsteiger fast wie im Rausch, unter anderem wurde der spätere Zweitliga-Meister VfB Stuttgart mit 5:0 weggefidelt, dazu in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist RB Leipzig 5:4 i. E. besiegt. Als Tabellensiebter gingen die Dynamos in die Rückrunde. Die letzten 13 Spieltage verbrachte Dynamo auf Platz fünf. Bildrechte: IMAGO/MDR.DE

Dort lief es auch erst weiter wie am Schnürchen, im Sachsenderby wurde Erzgebirge Aue zu Hause 4:1 auseinandergenommen. Nach einem 2:1 gegen Heidenheim konnte man sich an der Elbe vor dem 28. Spieltag noch berechtigte Hoffnungen auf den Durchmarsch machen. Doch dann folgten eine Pleite gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig sowie vier weitere sieglose Partien - dahin waren jegliche Aufstiegschancen. Platz fünf in der Endabrechnung ist aber aller Ehren wert und bedeutet die beste Platzierung in der Dresdner Zweitligageschichte.

Wer kommt, wer geht?

Vier Jahre nach dem Abgang von Trainer Pacult Pacult regiert in der sächsischen Landeshauptstadt wieder der österreichische Schmäh. Mit Sascha Horvath (von Sturm Graz) und Patrick Möschl (vom SV Ried) wechselten gleich zwei Kicker aus der Alpenrepublik nach Dresden. Dazu kamen mit Sören Gonther (vom FC St. Pauli) und Rico Benatelli (von den Würzburger Kickers) zwei Zweitliga-erfahrene Akteure. Interessant wird zu sehen, wie sich Lucas Röser im Unterhaus schlägt. Für die SG Sonnenhof Großaspach erzielte der 23-Jährige in der Vorsaison in der 3. Liga immerhin 14 Treffer. Kann der frühere Großaspacher Lucas Röser Sturmtank Stefan Kutschke ersetzen? Bildrechte: IMAGO/Steffen Kuttner

Kann Röser in die großen Fußstapfen von Stefan Kutschke treten? Der gebürtige Dresdner war in den vergangenen anderthalb Jahren vom 1. FC Nürnberg in seine Heimatstadt verliehen und zeigte besonders 2016/17 mit 16 Toren seine Klasse. Viele Dynamo-Fans hofften daraufhin auf den Verbleib des Publikumslieblings, doch Kutschke entschied sich für einen Wechsel zum Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt - was nicht unbedingt jeder SGD-Anhänger nachvollziehen konnte. Auch der Abgang von Akaki Gogia - mit zehn Treffern zweitbester Torschütze in der Vorsaison - zu Union Berlin ist ein herber Verlust. Für viele Dynamo-Fans bestimmt noch ein ungewohntes Bild: Stefan Kutschke im Ingolstädter Trikot. Bildrechte: IMAGO

Da noch weitere Offensive wie Marcos Álvarez (Verein offen) und Marvin Stefaniak (zum VfL Wolfsburg) den Verein verließen, soll besonders hier noch nachgelegt werden. Laut "Kicker" war Dynamo am langjährigen Hannoveraner Stürmer Artur Sobiech dran, hatte aber schließlich mit Darmstadt 98 finanzkräftigere Konkurrenz. Immerhin soll Linksverteidiger Philip Heise, der zum englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers will, unbedingt gehalten werden. "Wir geben Philip nicht ab", stellte SGD-Sportdirektor Ralph Minge klar.

Der Trainer

Uwe Neuhaus hat sich einmal mehr selbst übertroffen. Nach dem souveränen Aufstieg im Vorjahr schaffte der 57-Jährige mit Dynamo nicht nur locker den Klassenerhalt in der Zweiten Liga, sondern führte ein Team, das in der Marktwerttabelle (laut transfermarkt.de) nur auf Rang 16 stand, in der realen Tabelle auf Platz fünf. Auch für Neuhaus war es die beste Zweitliga-Platzierung seiner Karriere - nachdem er mit Union zuvor zweimal auf Position sieben ins Ziel gekommen war. Dynamo-Coach Uwe Neuhaus war mit dem Trainingslager in Bad Gögging zufrieden (Archiv). Bildrechte: IMAGO

"Die Mannschaft hat schon gezeigt, zu was sie in der Lage ist", ist das Fazit des Coachs zum Trainingslager im bayrischen Bad Gögging. Dort schlugen die Dynamos den VfB Stuttgart nach einem starken Auftritt 2:1, während es gegen Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching nach 0:2-Rückstand noch ein 3:2 gab. "Die Automatismen im Angriff fehlen noch nach den vielen Abgängen", meinte Neuhaus hinterher. Beim 3:4 gegen Bundesligist VfL Wolfsburg in der Generalprobe für den Zweitligastart (am 30. Juli gegen den MSV Duisburg) sah das schon besser aus.

Erwartungen an die kommende Saison