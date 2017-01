In der Liga kehrte nach den ersten Siegen über St. Pauli (1:0) und den Bundesliga-Absteiger Hannover 96 (2:0) etwas Ernüchterung ein, da die folgenden beiden Spiele jeweils 0:3 (gegen Aue und Kaiserslautern ) verloren gingen. Als sich die Elbestädter nach zwei weiteren sieglosen Partien schon Richtung Abstiegsplätze orientieren mussten, kam der erwähnte Kantersieg gegen den VfB. Von nun an setzten sich die Dynamos durch fünf weitere ungeschlagene Spiele oben fest und konnten im letzten Spiel des Jahres auch gegen Bielefeld Revanche für das Pokalaus nehmen.

Dazu wechselt Philip Heise vom Neckar an die Elbe . Der 25-jährige Linksverteidiger wollte weg vom VfB Stuttgart, für den er in dieser Saison nur ein Spiel absolvierte. Gemäß den "Stuttgarter Nachrichten" bezahlt Dynamo vorerst 100.000 Euro für den gebürtigen Düsseldorfer. Spielt Heise regelmäßig und ist Dresden erfolgreich, würde die Summe steigen.

Uwe Neuhaus ist ein Phänomen. Bereits bei seinen vorherigen Stationen Rot-Weiß Essen und Union Berlin war ihm der Aufstieg in die 2. Bundesliga geglückt, mit Dynamo Dresden gelang ihm dieses Kunststück nun zum dritten Mal - und das auf Anhieb mit beeindruckenden Werten in seiner Premierensaison (21 Siege, nur zwei Niederlagen und eine Tordifferenz von 75:35).

In der Zweiten Liga knüpfte der 57-Jährige fast an diese Zahlen an und schaffte mit dem Aufsteiger immerhin sieben Siege bei nur vier Niederlagen. "Wir sind gewachsen", sagt Neuhaus über sein junges Team, das auch Rückschläge gut wegstecken konnte. Ob er in Dresden nun auf ähnliche Art eine Ära prägen wird wie in Berlin? Dort blieb er sieben Jahre am Ruder und war bei seiner Entlassung im Sommer 2014 der dienstälteste Trainer der Vereinsgeschichte.