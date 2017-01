In einem Wort: bescheiden. 13 Punkte aus 17 Spielen bedeutet die Einstellung eines Negativrekords der "Veilchen". Auch vor zwei Jahren gab es diese Punktausbeute nach der Hinrunde, am Ende stand der Abstieg in Liga 3. Der letzte Punktspiel-Sieg gelang dem Team von Pavel Dotchev am 9. Spieltag oder anders gesagt Mitte Oktober. Dabei startete der Aufsteiger ordentlich in die Saison. Nach dem Sieg im Sachsenduell bei Dynamo Dresden am 5. Spieltag stand ein Platz im gesicherten Mittelfeld.



Doch dann der Schock: Nur drei Tage später verletzte sich Kapitän und Stammtorwart Martin Männel im Spiel gegen Arminia Bielefeld schwer am Ellenbogen und fiel dadurch fast drei Monate aus. Die Folge: Die bis dahin gute Defensive (sechs Gegentreffer bis zur Männel-Verletzung) entwickelte sich zur Schießbude der Liga (32 Gegentreffer bei der Rückkehr von Männel). Negativer Höhepunkt dabei war das 2:6 bei 1860 München. Gut für Aue, dass ihr jahrelanger Rückhalt im letzten Pflichtspiel 2016 wieder auf dem Platz stand.



Aber auch vor dem gegnerischen Gehäuse lief es nicht rund. Lediglich 17 Tore bedeuten die viertschlechteste Ausbeute der 18 Zweitligisten. Bezeichnend dabei: Der 1. FC Kaiserslautern hat mit nur elf eigenen Treffern 19 Punkte geholt, da sie eben nur halb so viele Gegentore kassiert haben. Die Situation hat sogar Auswirkungen auf die Nachtruhe von Angreifer Pascal Köpke. "Ich schlafe aktuell unruhiger und bin froh, die Familie hinter mir zu haben. Ich lasse mich nicht runterziehen", sagte Aues Toptorjäger (sieben Treffer) im Januar der "Sport Bild".

Die Punkteausbeute von Erzgebirge Aue nach Hin- und Rückrunde in den letzten zehn Jahren. Bildrechte: MDR.DE