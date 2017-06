Der FC Erzgebirge Aue hat seinen Erfolgstrainer verloren und vermutlich bereits einen neuen gefunden. Nach MDR-Informationen soll Domenico Tedesco neuer Coach bei Bundesligist FC Schalke 04 werden. Die beiden Vereine sollen sich bereits am Mittwoch über den Transfer geeinigt haben. Der bisherige Trainer der Gelsenkirchener, Markus Weinzierl, wurde nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitagmorgen entlassen .

Ein Nachfolger soll in Aue bereits in den Startlöchern stehen. Demnach steht der Coach der Sportfreunde Lotte, Ismail Atalan, vor einer Unterschrift in Aue. Der 37-Jährige arbeitete zweieinhalb Jahr erfolgreich beim Drittligisten, schaffte 2016 den Aufstieg. Die "Veilchen" sollen bereits zu Wochenbeginn Kontakt zu einem potentiellen neuen Trainer aufgenommen haben. Eine offizielle Bestätigung des Vereins über eine Neuverpflichtung und den Abgang von Tedesco steht noch aus.