In der Anfangsphase zeigten beide Teams, dass sie sich noch mitten in der Vorbereitung befinden. Viele Fehlpässe, Grätschen und Ungenauigkeiten bestimmten das Bild. Erst nach einer halben Stunde kamen auch die Pässe in die Spitze besser an und so hatte der Magdeburger Mittelstürmer Lohkemper auch endlich eine gute Gelegenheit. Doch sein Volleyabschluss vom Elfmeterpunkt landete genau in den Armen von FCE-Schlussmann Martin Männel.



Nun war die Dose geöffnet und Aues Clemens Fandrich (scheiterte mit einem schönen Schlenzer/ 38.) und Magdeburgs Ludwig (wurde nach Kopfballpass von Kapitän Marius Sowislo gerade so vorm Abschluss im Strafraum geblockt) hatten weitere große Chancen. Mit einem gerechten Unentschieden ging es in die Pause.

Julius Düker lässt sich für seinen Treffer zum 1:0 feiern. Bildrechte: IMAGO