Tag zwei im Trainingslager von Dynamo Dresden war ein erfolgreicher. Die Schwarz-Gelben trafen im Testspiel in Heimstetten auf Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart und gewannen mit 2:1 (0:1). Daniel Ginczek hatte die Stuttgarter in der zehnten Minute in Führung gebracht. In der zweiten Hälfte stand für die Schwaben Weltmeister Ron-Robert Zieler im Tor – ein Ansporn für die Dresdner. Philip Heise nahm in der 52. Minute Maß und überraschte den VfB-Keeper aus rund 40 Metern mit einer herrlichen Bogenlampe. Die Dresdner hatten ausgeglichen und legten nach. Vor 1.088 Zuschauern gelang Lucas Röser (64.) der verdiente 2:1-Siegtreffer.

Toll gemacht: Gratulation der Kollegen für den 1:1-Torschützen Philip Heise. Bildrechte: IMAGO