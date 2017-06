Bildrechte: IMAGO

Der 1. FC Magdeburg hat sein erstes Testpiel für die neue Saison mit einem 12:0-Kantersieg gegen den SV Stahl Thale abgeschlossen. Nach harten ersten Trainingseinheiten merkte man dem Drittligisten an, dass der Ball noch nicht ganz so flüssig durch die eigenen Reihen läuft. Die letzte Abstimmung fehlte noch. Jedoch setzte sich die spielerische Klasse gegen den Landesligisten SV Stahl Thale mit der Zeit durch und so war es FCM-Top-Torjäger Christian Beck, der die 1:0-Führung der Magdeburger durch Neuzugang Andreas Ludwig auflegte (10.). Der 26-jährige Linksfuß, welcher beim niedrländischen FC Utrecht für zwei Jahre in der Eredivise unter Vertrag stand, brachte viel Tempo mit in die Partie und sorgte mit seiner feinen Technik für einige gefärhliche Situationen. Die Gastgeber aus Sachsen-Anhalt wehrten sich lange gegen das spielerische Übergewicht des FCM, mussten aber vor der Halbzeit doch noch zwei Gegentreffer durch die weiteren Neuzugänge Philipp Türpitz (36.) und Felix Lohkemper (44.) hinnehmen.