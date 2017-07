Regionalligist Wacker Nordhausen hat sich im letzten Test 3:1 (2:1) gegen den VFC Plauen erfolgreich durchgesetzt und ist damit in der gesamten Vorbereitung ohne Niederlage geblieben. Der Oberligist aus dem Vogtlang ging in der 8. Minute durch Schlegel in Führung, der neue Wacker-Kapitän Propheter sorgte in der 29. Minute für den Ausgleich. Mickels erzielte vor der Halbzeit das 2:1 für Nordhausen (38.). Häußler stellte in der 80. Minute schließlich den Endstand her.