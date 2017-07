Vor 1.000 Zuschauern im Waldstadion zu Sandharlanden hatten Dominik Stahl (26.) und Stephan Hain (36.) den Drittliga-Aufsteiger in Führung gebracht. Nach der Pause drehten der äthiopische Probespieler Binyam Belay (46./47.) per Doppelpack und Marcel Hilßner (50.) die Partie binnen fünf Minuten für Dynamo. Am kommenden Samstag empfangen die Sachsen den Bundesligisten VfL Wolfsburg zur Generalprobe in Dresden, ehe es eine Woche später zum Zweitligastart zu Hause gegen den MSV Duisburg geht.

Dresdens Probespieler Binyam Beley (links) schnürte einen Doppelpack. Bildrechte: IMAGO