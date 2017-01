Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner unterlag am Freitag bei Zweitligist SpVgg Greuther Fürth mit 0:1 (0:1). Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch Medienvertreter waren nicht zugelassen. Die Fürther verzichteten zudem auf die Veröffentlichung ihrer Aufstellung und des Torschützen.



"Das war insgesamt ein ordentlicher Test. Wir haben gut mitgespielt, defensiv wenig zugelassen, aber vorn leider unsere Chancen nicht genutzt", sagte FSV-Sportdirektor David Wagner nach der Partie. Beim FSV kam in der ersten Halbzeit mit Innenverteidiger Jonas Acquistapace ein Probespieler zum Einsatz. Der 27-Jährige, der bis Sommer 2016 für den Halleschen FC spielte, ist derzeit vereinslos. Acquistapace wurde zur Pause ausgewechselt. Ob er verpflichtet wird, soll in den kommenden Tagen entschieden werden.