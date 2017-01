Im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftak ist Erzgebirge Aue ein 2:0 (0:0) gegen den tschechischen Zweitligisten FK Banik Sokolov geglückt. Veilchen-Trainer Pavel Dotchev schickte von Beginn an einen Großteil der Spieler, die vermutlich am kommenden Samstag gegen den 1. FC Heidenheim auf Torejagd gehen sollen, ins Spiel.

Vor allem Neuzugang Albert Bunjaku und Pascal Köpke bekamen Zeit, sich als mögliches Sturmduo aufeinander einzustellen. Ein Tor glückte in der ersten Halbzeit aber weder ihnen, noch ihren Mannschaftskollegen. Lediglich zwei Pfostentreffer standen für Aue zu Buche. Das änderte sich nach der Pause, als Dotchev bis auf Torwart Männel komplett durchwechselte. So stachen Simon Skarlatidis (77.) und Nicky Adler (87.) als Joker und machten den verdienten 2:0-Sieg perfekt.

Für den Pflichtspielauftakt gegen Heidenheim sind vor allem die zwei Tore ein gutes Omen, denn in den letzten sechs Spielen traf Aue lediglich einmal. Sören Bertram, der wegen seiner schweren Verletzung nach wie vor nicht einsatzfähig ist, war mit dem Test zufrieden, wie er im MDR sagte: "Es war ein ordentlicher Test, den wir am Ende verdient gewonnen haben. Es ist sehr gut, dass wir wieder kein Gegentor bekommen haben. Ich hoffe, dass wir den Schwung in die nächste Woche mitnehmen können."