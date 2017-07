Drittliga-Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena hat sich am Sonntag in einem Testspiel gegen den FC Inter Leipzig durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Mark Zimmermann gewann im Heimspiel mit 3:0 (2:0).

Der Oberligist aus Sachsen spielte auf Platz zwei des Ernst-Abbe-Sportfeldes teilweise gut mit. Mit Treffern von Timmy Thiele (28.), Maximilian Wolfram (35.) und Davud Tuma (55.) verbuchte der FCC aber den zweiten Sieg der Saisonvorbereitung auf Liga drei.



Neuzugang Justin Schau scheiterte in Hälfte zwei am Pfosten. Auch Florian Dietz und Maximilian Weiß sorgten für ein Chancenplus des FCC. Jenas Testspieler Kevin Pannewitz, der zuletzt beim Oranienburger FC unter Vertrag stand, kam gegen die Leipziger nicht zum Einsatz. Der nächste Test steht am 5. Juli bei der BSG Chemie Kahla an. Unter den Zuschauern: Zwickaus Trainer Torsten Ziegner (li.) und Ex-Nationalspieler Bernd Schneider. Bildrechte: IMAGO

Zweitligist Dynamo Dresden ist gegen Regionalliga-Aufsteiger VSG Altglienicke nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Vor 2.853 Zuschauern in Pirna-Copitz hieß es am Ende 1:1 (1:0). Zugang Patrick Möschl brachte Dynamo Dresden in Führung (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Zugang Patrick Möschl hatte den Favoriten in der 42. Minute in Führung gebracht, die Vorbereitung kam Sascha Horvath, der ebenfalls im Sommer an die Elbe gewechselt war. Danach verhinderte Dynamo-Keeper Patrick Wiegers einige Male den Ausgleich der Rand-Berliner.



In der Halbzeit wechselte SGD-Coach Uwe Neuhaus insgesamt acht Mal, unter anderem kam der 17-jährige Mika Schneider aus der Dresdner U19 zu seinem ersten Einsatz bei den Profis. Dem Spiel des Zweitligisten taten die Wechsel nicht gut - Altglienicke verteidigte sicher und kam in der 79. Minute sogar noch zum Ausgleich. Der Torschütze: Altstar und Union-Legende Torsten Mattuschka per sehenswertem Schlenzer. Bis zum Abpfiff konnten sich die Dynamos keine größere Chancen mehr erspielen, sodass es beim verdienten Remis blieb.

Wacker Nordhausen hat in einem Testspiel in Rottleberode Eintracht Northeim geschlagen. Im Duell Regional- gegen Oberligist hieß es nach 90 Minuten 0:2 (0:0). Nordhausens Trainer Volkan Uluc sah in der zweiten Hälfte eine gute Leistung seiner Mannschaft (Archiv). Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Einen Tag nach dem 2:2 gegen Drittligist FSV Zwickau merkte man den Südharzern die Müdigkeit in der ersten Hälfte an, dazu fehlten einige Leistungsträger. Nach Wiederanpfiff lief es dann besser bei Wacker und Lucas Scholl konnte schon in der 46 Minute zum 1:0 einköpfen. Ein Eigentor des Northeimers Linus Baar in der 85. Minute sorgte schließlich für den Endstand.

