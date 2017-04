Routinier und Stammspieler Christian Tiffert hat seinen auslaufenden Vertrag bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue bis 2018 verlängert. Der 35 Jahre alte Mittelfeldspieler war im Sommer 2015 bei den "Veilchen" auf den Platz zurückgekehrt, nachdem er nach seinem Abschied vom VfL Bochum ein Jahr pausiert hatte. Tiffert zählt beim Kumpelverein zu den Führungsspielern in der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco. Der Coach sagte: "Christian ist ein Sportsmann durch und durch. Dass wir ihn für ein weiteres Jahr in unserer Mannschaft haben, macht uns froh und stolz. Er ist ein echter Typ mit einer hohen Vorbildfunktion."

Vereinspräsident Helge Leonhardt erklärte: "Christian ist mit all seiner Erfahrung, seinem Können und seiner Persönlichkeit immens wichtig für unsere Mannschaft. Die Vertragsverlängerung mit ihm lag uns sehr am Herzen." Tiffert hat in dieser Saison nur drei Punktspiele verpasst. Zweimal war er gesperrt. Beim Auswärtssieg bei Union Berlin fehlte er wegen muskulärer Probleme.