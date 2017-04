Stuttgart steckte nicht auf und kam durch Emiliano Insuas wunderbare Einzelaktion zum hochverdienten Anschlusstreffer (75.). In den letzten Sekunden des Spiel gab Dresden den Sieg sogar noch aus der Hand. Ausgerechnet der Ex-Stuttgarter Heise holte Carlos Mané im Strafraum völlig unnötig von den Beinen und verschuldete somit einen Strafstoß in der vierten Minute der Nachspielzeit. Terodde ließ sich diese Chance nicht nehmen und erzielte mit seinem 17. Saisontor den verdienten Ausgleich. Endstand 3:3.

Hannes Wolf (Stuttgart): "Ich weiß nicht, ob ich mich über das Unentschieden freuen kann. Ich habe zwar vor allem in der zweiten Halbzeit viel Gutes gesehen, aber individuelle Qualität bedeutet für uns auch die Bereitschaft gegen den Ball zu arbeiten. Und das haben wir heute in der Anfangsphase überhaupt nicht gemacht. Dieser Vorwurf geht vor allem an meine jungen Leute. Das müssen wir ganz schnell lernen, sonst wirst du vom Gegner aufgespießt und kassierst zu viele Tore. Dann könnte unser großes Ziel noch in Gefahr geraten."