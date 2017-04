Dynamo drückt von Beginn an

Niklas Hauptmann erzielt den frühenTreffer zum 1:0 für die SGD (8. Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie SGD-Trainer sprach vor der Partie gegen den VfL Bochum von einer neuen Körpersprache bei seinen Spielern. Diese konnte man von der ersten Spielminute an auch auf dem Platz des Vonovia-Ruhrstadions in Bochum wahrnehmen. Die Gäste setzten auf frühes Pressing und verunsicherten den VfL. Mit dem ersten gefährlichen Konter gingen die Dresdner in Führung. Der quirlige Akaki Gogia trieb den Ball durch das Mittelfeld und bediente im richtigen Moment den mitgelaufenen Niklas Hauptmann. Dieser blieb kurz vor der Strafraum-Kante des VfL cool und schob zur schnellen Führung ein (8.). Spielmacher Gogia schaltete danach noch einen Gang höher und leitete den nächsten Hochkaräter ein. Nach einem alleinigen Sturmlauf über ca. 50 Metern passte er auf den im Strafraum lauernden Stefan Kutschke. Der Dynamo-Goalgetter ließ sich nicht zweimal bitten und zog trocken ab. Jedoch hielt VfL-Torwart Manuel Riemann mit einem Riesen-Reflex und verhinderte das 2:0 (10.).

Gogia stich heraus

Spielmacher Gogia drückte der Partie in der ersten Hälfte seinen Stempel auf. In der 26. Spielminute konnte sich der SGD-Kicker gegen einen VfL-Abwehrmann durchsetzen und überlistete mit einem strammen Fernschuss den gegnerischen Torwart (26.) - 2:0. Auch danach nahmen die Gäste nicht den Fuß vom Gaspedal und drückten die Hausherren weiter in ihre eigene Hälfte. Dabei ergaben sich weitere aussichtsreiche Chancen. Größtenteils eingeleitet durch den heute herausragend agierenden Gogia. Jedoch fehlte die letzte Kaltschnäuzigkeit, um den Bochumern schon im ersten Abschnitt den „Todesstoß“ zu verpassen. So ging es mit einer hochverdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause. Torschütze Akaki Gogia (Dresden) jubelt nach seinem Tor zum 2: 0 mit Niklas Kreuzer. Bildrechte: IMAGO

Unerwartetes VfL-Comeback

Nach der Halbzeitpause schickten beide Trainer ihre Teams unverändert zurück auf den Rasen. Jedoch änderte sich der Spielverlauf komplett. Bochum war hellwach und die Sachsen schliefen komplett. Der zuvor hochgelobte Gogia vertändelte einen Ball und leitete so den Anschlusstreffer der Bochumer ein. Thomas Eisfeld ergatterte sich das Spielgerät und netzte zum 1:2 ein (50.). Danach passierte Unglaubliches. Lediglich 42 Sekunden dauerte es bis es 2:2 stand. Dynamos Niklas Kreuzer zeigte sich, wie Gogia zuvor, ebenfalls fahrlässig und überließ Stiepermann den Ball. Dieser nutzte seine Chance eiskalt und stellte die Partie auf den Kopf (51.).

VfL Dreht die Partie

Eine zweite Halbzeit zum Verzweifeln für SGD-Trainer UWE Neuhaus. Bildrechte: IMAGO Die Schwarz-Gelben brauchten einige Minuten, um sich von dem Schock zu erholen und konnten sich wieder stabilisieren. Jedoch schlugen die Hausherren erneut eiskalt zu und gingen durch Anthony Losilla mit 3:2 in Führung (70.). Nach einem Freistoß eroberte sich dieser den Ball und schob überlegen zur Führung ein. Ausgerechnet Losilla, welcher bis 2014 bei der SGD kickte und den bitteren Abstieg miterleben musste. Für SGD-Trainer Uwe Neuhaus war es eine Halbzeit zum Verzweifeln. Seine Mannen gaben die Partie nach völliger Überlegenheit im ersten Durchgang aus der Hand und verloren dazu noch ihren Goalgetter Kutschke, der nach einem unnötigen Foul seine fünfte Gelbe Karte kassierte und somit im nächsten Spiel gegen 1860 München fehlen wird.

Zu guter Letzt kassierten die Dynamos auch noch den vierten Gegentreffer. Nach einem Freistoß leitete Johannes Wurtz, der schon das dritte Tor aufgelegt hatte, mit einem Kopfball an den eingewechselten Görkem Saglam weiter. Dieser netzte mit Außenrist zum 4:2 ein (88.) und machte den Deckel drauf.

Am Ende verliert Dynamo nach einer katastrophalen zweiten Halbzeit völlig verdient in Bochum und muss sich fragen lassen, wie man das Spiel so fahrlässig aus der Hand geben konnte.

Das sagten die Tradition:

Uwe Neuhaus (Dresden): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein fantastisches Spiel gemacht und den Gegner dominiert. In der zweiten Halbzeit kamen dann nach sechs-sieben Minuten der erste Fehler. Dann sofort der Zweite und Dritte. Danach spielt der Kopf natürlich Karussel. Ich habe selten eine Mannschaft einen Sieg dümmer herschenken sehen als heute. Die Fehler waren nicht zweitligareif."

Gertjan Verbeek (Bochum): "Eigentlich wollten wir in der ersten Halbzeit so anfangen wie wir in der Zweiten gespielt hatten. Nach dem 0:2 hatten wir dann keine Wahl mehr. Wir haben aggressiv gespielt und den Gegner zu Fehlern gezwungen. Wenn man 4:2 gewinnt ist man ein glücklicher Trainer."