Fußball | 2. Bundesliga Nazarov-Elfer reicht Aue in Bochum nicht zum Dreier

25. Spieltag

Der FC Erzgebirge Aue hat bei der Auswärtspremiere von Neu-Coach Domenico Tedesco einen Punkt geholt. In Bochum stand es am Sonntag nach 90 Minuten 1:1. Damit bleiben die "Veilchen" auch im achten Auswärtsspiel in Folge sieglos. Den letzten Auswärtsdreier gab es im Oktober beim 2:1-Erfolg auf St. Pauli. Durch das Remis ist Aue nun Vorletzter.

von Felix Thiel und Thomas Preiss (Bochum)