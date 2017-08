Bochum war nur kurzgeschockt und kam in der 16. Minute zum Ausgleich. Einen langen Schlag von VfL-Torwart Manuel Reimann verlängerte Florian Ballas unglücklich mit dem Kopf direkt zum freistehenden Felix Bastians. Bochums Abwehrchef hatte aus zehn Metern keine Mühe und traf freistehenden ins rechte Eck. Bochum blieb druckvoll, während dem Neuhaus-Team wie schon gegen Sandhausen die Ideen fehlten. Dazu gesellten sich noch individuelle Fehler. Jannik Müller senste den durchgestarteten Robbie Kruse im Strafraum um. Den fälligen Elfmeter verwandelte erneut Kapitän Bastians humorlos und unhaltbar ins rechte Eck (27.). Dynamo wurde in den letzten Minuten von Durchgang eins dann wieder aktiver und kam auch öfters ins letzte Drittel, wirklich gefährliche Situationen sprangen dabei jedoch nicht heraus.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste zunächst deutlich aktiver. Heise zwang Reimann mit einem Diagonalschuss gleich mal zu einer Parade (47.). Einen SGD-Freistoß von der linken Außenbahn bugsierte Kevin Stöger fast ins eigene Netz (50.). Man merkte auf jeden Fall, dass sich Dynamo sich etwas vorgenommen hatte für den zweiten Abschnitt.Bochum zog sich im weiteren Verlauf zurück und wollte nun mittels Konter angreifen. Das Neuhaus-Team hatte Probleme einen Weg durch die kompakte Defensive zu finden. Erst in der 72. Minute wurde es mal wieder gefährlich. Heise zirkelte einen Freistoß von der Strafraumkante Richtung langes Kreuzeck, doch wieder war VfL-Torwart Reimann zur Stelle. Kurz darauf dann die vermeintliche Erlösung für die SGD. Nach einem Eckball landete der Ball bei Aosman. Der tanzte zunächst seinen Gegenspieler aus und traf dann per Rechtsschuss aus 16 Metern ins lange Ecke. Doch statt Sicherheit brachte das Tor Unruhe ins Spiel der Sachsen. Und so kam das Heimteam doch noch zu seinem ersten Saisonsieg. Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit bekam Dresden den Ball am Strafraum nicht geklärt. Ein Abpraller landete schließlich bei Lukas Hinterseer, der die Kugel wuchtig aus elf Metern in den Winkel knallte. Dabei fühlte sich kein Schwarz-Gelber für den Torschützen verantwortlich.

Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden): "Ich bin bitter enttäuscht. Ich stelle mich normalerweise immer vor meine Mannschaft, aber wenn wir in zwei Spielen drei Halbzeiten hinterherlaufen, dann hat das wenig mit der 2. Liga zu tun. Trotz Führung haben wir es nicht geschafft, dass auf den Platz zu bringen, was wir können. Wir haben die erste Halbzeit verschenkt. Nach dem 2:2 waren wir einfach zu dumm."

Ismail Atalan (VfL Bochum): "Vielen Dank an die Fans für die tolle Unterstützung. Obwohl wir in den ersten drei Spielen nicht gewonnen hatten, habe ich immer an die Mannschaft geglaubt. Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Fußballspiel abgeliefert. In der zweiten Halbzeit haben wir dann aber um das 2:2 gebettelt. Im Fußball gehört auch ein wenig Glück dazu. Ein war ein schöner Moment, dass wir in der 88. Minute das 3:2 machen."