Beim ein VfL erwartet Neuhaus ein "heißes Spiel" und einen Gegner, der "mit die meiste Qualität in der 2. Bundesliga besitzt, vor allem offensiv. Sie werden alles raushauen, was in ihnen steckt". Anpfiff in Bochum ist um 13:30 Uhr. Der MDR ist per Liveticker dabei.