Die müssen allerdings noch die herbe Derby-Klatsche gegen Dynamo Dresden (1:4) vom Sonntag verdauen , die letztlich zum Rücktritt Dotchevs führte. Besonders in der ersten Hälfte spielte der FCE wie ein Absteiger und lag nach 45 Minuten aussichtslos 0:4 zurück. "Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen", bilanzierte hinterher auch Dotchev.



Das darf in Bielefeld nicht passieren, denn sonst könnte der Rückstand auf Rang 15 schon auf vier Punkte anwachsen. "Die Mannschaft ist in der Pflicht, vor allem nach dem Dresden-Spiel", sagte Vereinspräsident Uwe Leonhardt am Freitag.

Robin Lenk (re.), noch als Co-Trainer von Pavel Dotchev (li.). Bildrechte: IMAGO